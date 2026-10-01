«Плоды нежелания подойти к эпохе перемен»: Путин о причинах мировых конфликтов

Путин назвал причиной конфликтов неподготовленность политиков к переменам

Нынешние международные конфликты и потрясения во многом связаны с тем, что политики конца XX века не смогли своевременно и глубоко оценить масштаб происходивших тогда изменений. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Происходящие в мире сегодня нынешние конфликты и потрясения в значительной степени плоды нежелания, неготовности или неспособности политиков конца XX века, как на Востоке, так и на Западе, серьезно и глубоко подойти к эпохе грандиозных перемен. И это не перекладывание ответственности на лидеров прошлого, это реальность», — сказал Путин.

Президент отметил, что в тот период были и политики, которые, по его словам, предлагали другие подходы к развитию международных отношений. В качестве примера он привел Эгона Бара — члена президиума правления Социал-демократической партии Германии.

Путин рассказал, что изучал контакты Бара с советским руководством в Бонне и Москве и назвал немецкого политика «содержательным, умным, грамотным человеком». Глава государства напомнил о его высказываниях, сделанных в 1990 году.

«Главное, что волновало господина Бара, это угроза сохранения противостояния в Европе после объединения Германии и укрепления, дальше цитата: “Укрепление влияния тех кругов в НАТО, которые отнюдь не горят желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества и свертывания противостояния», — сказал президент.

По словам Путина, в ходе переговоров Бар также предупреждал о возможных последствиях сохранения раскола Европы на противостоящие группы.

«Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию», — процитировал политика Путин.

Президент отметил, что среди предложений того периода была идея создания Совета Безопасности с участием США и СССР и широким представительством стран Восточной и Центральной Европы.

Путин заявил, что после распада СССР на Западе возобладали силы, которые не стремились к общеевропейскому сотрудничеству. Он также отметил, что Россия, несмотря на многолетние попытки стать частью западной цивилизации, столкнулась с политикой изоляции.

«Вот все это и привело к сегодняшней, прямо скажем, весьма опасной ситуации в Европе и в мире», — заявил президент.

В завершение Путин подчеркнул, что исторический опыт необходимо учитывать при формировании будущего. По его словам, без уважения к прошлому невозможно развитие общества, однако государство не должно ограничиваться сохранением прежних достижений.

«Без исторического фундамента, уважения к традициям не может существовать ни одно общество. Но верно и обратное. Без будущего прошлое теряет смысл», — сказал глава государства.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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