Кучма счел саммит «нормандской четверки» сговором против Зеленского

Представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины и бывший президент Незалежной Леонид Кучма утверждает, что нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит принимать участие в предстоящей встрече «нормандской четверки» из-за возможного давления на него. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению Леонида Кучмы, главы государств на совещании попытаются убедить Зеленского пойти на уступки России. Германия и Франция, как считает украинский экс-лидер, будут оказывать давление на президента Украины и вынудят пойти на компромисс с РФ, включающий предоставление широких полномочий самопровозглашенным ДНР и ЛНР, а также проведение на их территории местных выборов без участия и контроля Киева.

«Зеленскому придется очень нелегко — он будет один против трех» , — утверждает Кучма.

Четыре страны, являющиеся членами «нормандской четверки» — Россия, Германия, Франция и Украина уже заявили о готовности к участию в саммите. Однако точная дата и место встречи до сих пор неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Кучма озвучил в Минске условия снятия экономической блокады Донбасса.