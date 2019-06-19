Кучма озвучил в Минске условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины и представитель Незалежной в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кучма на заседании в Минске в среду, 19 июня, заявил, что снятие экономической блокады Донбасса станет возможно только после возвращения активов региона в украинское правовое поле.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО о введении торговых ограничений по отношению к ОРДЛО», — процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что в рамках сегодняшних переговоров в Минске социально-экономическая подгруппа обсудила вопросы инфраструктуры, в том числе бесперебойное снабжение водой мирных жителей Донбасса. Кроме того, представители Киева поставили вопрос о недопустимости выдачи жителям самопровозглашенных республик российских паспортов.

«Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования», — подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в стратегии развития украинской железнодорожной компании «Укрзалiзниця» до 2023 года, прописаны планы снятия запрета на ввоз угля из Донецкой и Луганской областей, наложенный в 2017 году.