Первые кадры с места смертельного ДТП в Ярославской области

Смертельное ДТП, произошедшее в Ярославской области в субботу, 14 сентября, по предварительным данным, унесло жизни девяти человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

Авария случилась на 20-м километре трассы «Ярославль-Заячий холм-Иваново». По информации Интерфакса, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся по дороге автобусом ПАЗ. В результате инцидента 21 человек пострадал и еще девять погибли, сообщили в ГИБДД региона.

На месте работают специализированные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой автомобиль-тягач, перевозивший цистерну, в ночь на пятницу, 13 сентября, снес наземный пешеходный переход в Московской области под Наро-Фоминском