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  4. Первые кадры с места смертельного ДТП в Ярославской области

Первые кадры с места смертельного ДТП в Ярославской области

, 12:05 Видео 1 407

В результате аварии, по предварительным данным, погибло девять человек.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @politicsclub1

Смертельное ДТП, произошедшее в Ярославской области в субботу, 14 сентября, по предварительным данным, унесло жизни девяти человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

Авария случилась на 20-м километре трассы «Ярославль-Заячий холм-Иваново». По информации Интерфакса, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся по дороге автобусом ПАЗ. В результате инцидента 21 человек пострадал и еще девять погибли, сообщили в ГИБДД региона.

На месте работают специализированные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой автомобиль-тягач, перевозивший цистерну, в ночь на пятницу, 13 сентября, снес наземный пешеходный переход в Московской области под Наро-Фоминском

Первые кадры с места смертельного ДТП в Ярославской области

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