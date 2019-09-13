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  4. Фото: Грузовик-тягач снес наземный пешеходный переход в Подмосковье

Фото: Грузовик-тягач снес наземный пешеходный переход в Подмосковье

, 4:24 Эксклюзивное фото 16

ДТП произошло на трассе А-107 под Наро-Фоминском, движение в обе стороны перекрыто.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Грузовой автомобиль-тягач, перевозивший цистерну, в ночь на пятницу, 13 сентября, снес наземный пешеходный переход в Московской области под Наро-Фоминском. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло на трассе А-107 в районе поселка городского типа Селятино.

5-tv.ru

В результате ЧП конструкция моста обрушилась на проезжую часть, движение автотранспорта перекрыто в обоих направлениях.

На фото очевидцев видно, что цистерна от удара опрокинулась набок, а тягач развернуло поперек дороги.

Погибших и пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД организовывают пути объезда аварии.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся. 18-летняя пассажирка была госпитализирована с многочисленными ушибами и сотрясением мозга.

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