Фото: Грузовик-тягач снес наземный пешеходный переход в Подмосковье

Грузовой автомобиль-тягач, перевозивший цистерну, в ночь на пятницу, 13 сентября, снес наземный пешеходный переход в Московской области под Наро-Фоминском. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло на трассе А-107 в районе поселка городского типа Селятино.

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В результате ЧП конструкция моста обрушилась на проезжую часть, движение автотранспорта перекрыто в обоих направлениях.

На фото очевидцев видно, что цистерна от удара опрокинулась набок, а тягач развернуло поперек дороги.

Погибших и пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД организовывают пути объезда аварии.

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Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся. 18-летняя пассажирка была госпитализирована с многочисленными ушибами и сотрясением мозга.