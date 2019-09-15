  1. Пятый канал
  4. Дональд Трамп предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Дональд Трамп предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

, 4:54 21

Против этой идеи высказался советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Фото: Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о частичном снятии американских санкций против Ирана перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона. Однако тот был категорически против такой идеи, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

На заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин 9 сентября 2019 года выступил за смягчение санкций против Ирана. В тот же день лидер США приказал уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, объявлено об этом было 10 сентября.

А в среду, 11 сентября, местные СМИ рассказали о том, что Дональд Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона. Сообщается, что президент США уже не первый раз высказывался о смягчении санкций в отношении Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +7°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 15 сентября: снимите плащ-невидимку, Раки!

Последние новости

5:22
Няни сына Тодоренко и Топалова проходят обязательную проверку на полиграфе
4:54
Дональд Трамп предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
4:27
«Добрый знак»: Учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы
3:58
НХЛ дисквалифицировала хоккеиста Евгения Кузнецова на три матча за кокаин
3:27
«Как мухи на мед»: Лена Миро о возросшем интересе к Заворотнюк после ее болезни
3:00
Гороскоп на 15 сентября: снимите плащ-невидимку, Раки!

Сейчас читают

Гороскоп на 15 сентября: снимите плащ-невидимку, Раки!
«Как мухи на мед»: Лена Миро о возросшем интересе к Заворотнюк после ее болезни
«Добрый знак»: Учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев