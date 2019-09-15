Дональд Трамп предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о частичном снятии американских санкций против Ирана перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона. Однако тот был категорически против такой идеи, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

На заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин 9 сентября 2019 года выступил за смягчение санкций против Ирана. В тот же день лидер США приказал уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, объявлено об этом было 10 сентября.

А в среду, 11 сентября, местные СМИ рассказали о том, что Дональд Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона. Сообщается, что президент США уже не первый раз высказывался о смягчении санкций в отношении Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана.