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  4. США обвинили Иран в атаках дронов на Саудовскую Аравию

США обвинили Иран в атаках дронов на Саудовскую Аравию

, 6:08 36

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Twitter

В атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран.

«Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей», — написал Помпео в Twitter.

Он сообщил, что международному сообществу следует «публично и однозначно осудить нападения».

Майк Помпео добавил, что США будут работать с партнерами и союзниками над обеспечением того, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались. Он призвал привлечь Иран к ответственности за агрессию.

Ранее на двух на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак дронов в ночь на субботу, 14 сентября, случились пожары. Огонь разгорелся на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда, передает РИА Новости.

Йеменские повстанцы-хуситы считают, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотников. По сообщениям СМИ, не исключено, что из-за этого производство на предприятиях могло сократиться на пять миллионов баррелей в день. Это составляет почти половину объема добычи нефти в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп предлагал смягчить санкции в отношении Ирана.

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