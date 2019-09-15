США обвинили Иран в атаках дронов на Саудовскую Аравию

В атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран.

«Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей», — написал Помпео в Twitter.

Он сообщил, что международному сообществу следует «публично и однозначно осудить нападения».

Майк Помпео добавил, что США будут работать с партнерами и союзниками над обеспечением того, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались. Он призвал привлечь Иран к ответственности за агрессию.

Ранее на двух на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак дронов в ночь на субботу, 14 сентября, случились пожары. Огонь разгорелся на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда, передает РИА Новости.

Йеменские повстанцы-хуситы считают, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотников. По сообщениям СМИ, не исключено, что из-за этого производство на предприятиях могло сократиться на пять миллионов баррелей в день. Это составляет почти половину объема добычи нефти в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп предлагал смягчить санкции в отношении Ирана.