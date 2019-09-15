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«Богомолов нервно курит»: Виторган пошел развлекаться после свадьбы Собчак

, 7:34 Видео 2 130

Актер опубликовал видео с зажигательной вечеринки в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Максим Виторган после свадьбы своей экс-супруги Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая состоялась в пятницу, 13 сентября, решил тоже немного развлечься. В Instagram он опубликовал видео, на котором танцует под ритмичную музыку. Где именно провел вечер, актер не уточнил.

«Танцуй пока… пока еще не уже»— загадочно подписал ролик бывший муж телеведущей.

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Поклонники оценили видео артиста и стали шутить по поводу свадьбы его экс-супруги Ксении Собчак.

«То самое чувство, когда тебя обошел стороной катафалк!»

«Богомолов нервно курит. Макс порода! Масть!»

«Ой, да ладно, неизвестно кому еще повезло, Бог миловал», — оставили комментарии юзеры.

А некоторым пользователям даже показалось, что Виторган танцует на свадьбе Собчак и Богомолова.

«Блин сначала подумала, что он на свадьбе Собчак и Богомолова зажигает», — написала одна из подписчиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы Собчак.

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