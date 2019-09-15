«Богомолов нервно курит»: Виторган пошел развлекаться после свадьбы Собчак

Максим Виторган после свадьбы своей экс-супруги Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая состоялась в пятницу, 13 сентября, решил тоже немного развлечься. В Instagram он опубликовал видео, на котором танцует под ритмичную музыку. Где именно провел вечер, актер не уточнил.
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Поклонники оценили видео артиста и стали шутить по поводу свадьбы его экс-супруги Ксении Собчак.
«То самое чувство, когда тебя обошел стороной катафалк!»
«Богомолов нервно курит. Макс порода! Масть!»
«Ой, да ладно, неизвестно кому еще повезло, Бог миловал», — оставили комментарии юзеры.
А некоторым пользователям даже показалось, что Виторган танцует на свадьбе Собчак и Богомолова.
«Блин сначала подумала, что он на свадьбе Собчак и Богомолова зажигает», — написала одна из подписчиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы Собчак.