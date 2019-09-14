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«Хохочу»: Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы Собчак

, 7:27 Фото 453

О символичном происшествии актер рассказал в социальных сетях.

Фото: Instagram @mvitorgan

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 45

В пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. О романе журналистки и режиссера стало известно после драки Богомолова с Максимом Виторганом, который в тот момент еще был супругом Собчак. В день свадьбы бывшей возлюбленной актер рассказал о символичном происшествии, случившимся с ним — Виторган потерял обручальное кольцо.

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Instagram @mvitorgan

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Об инциденте артист рассказал в сторис на своей странице в Instagram. Виторган опубликовал свое фото, украшенное эмодзи, и написал об утрате обручального кольца.

Как пояснил Максим, кольцо было «игровым» и являлось частью реквизита для роли. Однако пропажа главного символа брака в день свадьбы бывшей супруги произвела на актера неизгладимое впечатление — артист признался, что «хохочет».

Торжественное мероприятие, посвященное созданию новой семьи, Виторган посещать не стал — как сообщал ранее 5-tv.ru, день бывший муж Собчак предпочел провести с их общим сыном.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 45
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