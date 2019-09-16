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Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак

, 17:59 39

Певица исполнила откровенный танец, сопроводив его песней в собственном исполнении.

Фото: Instagram @glukozamusic

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 58

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, была одной из приглашенных гостей на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Кроме того, знаменитость предстала на торжестве в качестве артистки. Однако выступление певицы не всем пришлось по душе, передают Дни.ру.

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По словам некоторых зрителей, Глюкоза вела себя слишком раскованно. Она исполнила развратный танец, сопроводив его песней в собственном исполнении. Запись ее выступления опубликовал в своем Instagram актер Андрей Бурковский, однако видео уже пропало из сторис.

А вот Ксении Собчак и Константину Богомолову, судя по всему, танец Глюкозы понравился, поскольку телеведущая и сама добавила нотку разврата в свое торжество. Она показала постановочный танец с элементами стриптиза под хит Ирины Аллегровой «Войди в меня». Из одежды на журналистке были только черный корсет и алая подвязка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 58
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