Житель Кургана рискуя жизнью пытался спасти застрявшую в окне кошку

Житель Кургана с риском для жизни пытался помочь кошке, застрявшей в окне квартиры на пятом этаже в одном из домов Третьего микрорайона. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина стоит на крыше здания и намеревается накинуть на животное петлю, чтобы извлечь из западни.

«Ну возьмись ты, ну, е-мое!» — приговаривает спасатель.

Кошка при этом, естественно, никак не реагирует на происходящее. По словам очевидцев, неравнодушные соседи пытались вызвать на место спасателей, но, по неизвестной причине, вызов не был принят.

В итоге, все закончилось благополучно. Вернувшиеся домой хозяева достали кошку из оконной рамы. Оказалось, что мурлыка лишь незначительно повредила лапу.

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