  1. Пятый канал
  4. Житель Кургана рискуя жизнью пытался спасти застрявшую в окне кошку

Житель Кургана рискуя жизнью пытался спасти застрявшую в окне кошку

, 9:41 Видео 39

Мужчина искренне пытался помочь животному, вызволять которого отказались спасатели.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, ВКонтакте @inckrgn

Житель Кургана с риском для жизни пытался помочь кошке, застрявшей в окне квартиры на пятом этаже в одном из домов Третьего микрорайона. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина стоит на крыше здания и намеревается накинуть на животное петлю, чтобы извлечь из западни.

«Ну возьмись ты, ну, е-мое!» — приговаривает спасатель.

Кошка при этом, естественно, никак не реагирует на происходящее. По словам очевидцев, неравнодушные соседи пытались вызвать на место спасателей, но, по неизвестной причине, вызов не был принят.

В итоге, все закончилось благополучно. Вернувшиеся домой хозяева достали кошку из оконной рамы. Оказалось, что мурлыка лишь незначительно повредила лапу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бездомный кот атаковал семью из трех человек в Москве, из них двое — дети.

Читайте также

+7° Днём +11°
Ночью +7°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 15 сентября: снимите плащ-невидимку, Раки!

Последние новости

10:00
Рандеву за 50 миллионов. Дженнифер Энистон нашла спутника через брачное агенство
9:50
Бориса Джонсона превратили в Халка
9:41
Житель Кургана рискуя жизнью пытался спасти застрявшую в окне кошку
9:27
Сколько зарабатывают священники в России
9:11
В Якутии пилот вертолета Eurocopter не выходит на связь
8:59
«Уходил тяжело и долго»: Дочь Кобзона рассказала о последних днях отца

Сейчас читают

«Вакханалия подарков»: Ксения Собчак похвасталась дарами со свадьбы
«Богомолов нервно курит»: Виторган пошел развлекаться после свадьбы Собчак
«Добрый знак»: Учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев