Депутат партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд в интервью РИА Новости заявил, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа. По его словам, решение которое вынес суд ЕС по газопроводу Opal, является политическим.

« Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным. Решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров », — заявил Робби Шлунд.

Комментируя отказ от дополнительных транзитных мощностей газопровода Opal и говоря о возможных проблемах в энергоснабжении Европы, депутат отметил, что Германии при холодах может в срочном порядке потребоваться российское голубое топливо из «Северного потока». Робби Шлунд отметил, что возобновляемые источники энергии провоцируют колебания в энергоснабжении, особенно зимой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, OPAL ограничил доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.