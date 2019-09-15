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  4. В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа — видео

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа — видео

, 12:41 Видео 46

По словам депутата Робби Шлунда, решение, принятое судом ЕС по газопроводу Opal, носит политический характер.

Фото: ТАСС / Stefan Sauer, 5-tv.ru

Депутат партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд в интервью РИА Новости заявил, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа. По его словам, решение которое вынес суд ЕС по газопроводу Opal, является политическим.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным. Решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — заявил Робби Шлунд.

Комментируя отказ от дополнительных транзитных мощностей газопровода Opal и говоря о возможных проблемах в энергоснабжении Европы, депутат отметил, что Германии при холодах может в срочном порядке потребоваться российское голубое топливо из «Северного потока». Робби Шлунд отметил, что возобновляемые источники энергии провоцируют колебания в энергоснабжении, особенно зимой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, OPAL ограничил доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.

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