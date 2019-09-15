Депутат партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд в интервью РИА Новости заявил, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа. По его словам, решение которое вынес суд ЕС по газопроводу Opal, является политическим.
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Комментируя отказ от дополнительных транзитных мощностей газопровода Opal и говоря о возможных проблемах в энергоснабжении Европы, депутат отметил, что Германии при холодах может в срочном порядке потребоваться российское голубое топливо из «Северного потока». Робби Шлунд отметил, что возобновляемые источники энергии провоцируют колебания в энергоснабжении, особенно зимой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, OPAL ограничил доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.