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Хлопок произошел в многоквартирном доме в Красноярске: идет эвакуация жителей

, 12:56 Срочная новость 32

В МЧС сообщили, что здание не газифицировано. Открытого горения нет.

Фото: ВКонтакте @kraschp

Хлопок произошел утром в девятиэтажном доме в Красноярске. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

В ведомстве отметили, что ЧП произошло коло 11.26 по московскому времени. Здание не газифицировано. На место выехали экстренные службы города.

В настоящий момент проведена эвакуация 37 жителей дома, включая троих детей. Пострадавших нет. Открытое горение также отсутствует. На первом этаже здания от хлопка деформировалась стена. Имеется стойкий запах бензина.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как стало известно 5-tv.ru, есть несколько версий произошедшего. По одной из них, кто-то бросил в мусоропровод бутылку с бензином или с какой-то другой горючей жидкостью, а впоследствии туда попал непотушенный окурок. По второй, один из жильцов хранил  в подъезде бензин в самодельном ящике. В результате хлопка разворотило мусоропровод.

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