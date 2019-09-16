Минтруд проведет эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

Идею внедрения в России четырехдневной рабочей недели собираются обсудить на днях на специальном совещании в Министерстве труда и социальной защиты. Пока речь идет лишь об эксперименте. Сократить рабочее время предлагается на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда.
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В нацпроект входят научные, сельскохозяйственные и строительные компании, а также обрабатывающие производства. По словам Засельского, тестирование четырехдневной рабочей недели только в какой-то одной фирме результатов не даст. Чтобы оценить целесообразность нововведения, необходимо опробовать его на большом количестве предприятий и изучить статистику.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, проведенный недавно опрос работодателей показал, что они не готовы вводить в своих компаниях четырехдневную рабочую неделю.