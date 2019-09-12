Российские работодатели не готовы перейти на рабочую четырехдневку

Большинство российских работодателей не готовы переходить к четырехдневной рабочей неделе. Такие результаты показало исследование издания «Ведомости» и сервиса HeadHunter.

В рамках исследования были опрошены порядка 200 работодателей из России. Участников опроса просили рассказать об их отношении к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю и объяснить свою позицию.

Большая часть принимавших участие в исследовании работодателей — 76% — заявили, что не намерены менять производственный календарь в своих компаниях. По их мнению, сокращение рабочей недели вынудит их нанимать новых сотрудников, а уже набранному коллективу придется урезать зарплаты, чтобы сохранить объемы производства на текущем уровне.

Перейти на рабочую четырехдневку в ближайшее время планируют только 12% респондентов. Еще 8% участников опроса рассматривают такую возможность в качестве долгосрочной перспективы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости тщательных научных исследований для перехода на четырехдневную рабочую неделю.