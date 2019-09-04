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  4. Орешкин назвал два условия перехода на рабочую четырехдневку

Орешкин назвал два условия перехода на рабочую четырехдневку

, 12:47 28

Министр уверен, что прежде чем менять режим труда и отдыха, необходимо выполнить определенные условия.

Фото : ТАСС/Robert Schlesinger

Тема:
ВЭФ-2019 72

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал об условиях, которые необходимо соблюсти, чтобы перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю. Слова министра прозвучали в среду, 4 сентября, на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Как отметил Орешкин, прежде чем менять производственный календарь, необходимо добиться более высокого дохода для россиян и высокого уровня производительности труда.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — цитирует ТАСС министра.

О сроках, за которые возможно проведение такой реформы, Орешкин говорить не стал, отметив, что на текущем этапе необходимо сконцентрировать внимание на обеспечении роста доходов жителей государства.

До 30 сентября озвучить окончательную позицию по поводу четырехдневной рабочей недели должно Министерство труда — для этого ведомству необходимо детально изучить потенциальное влияние такого графика на самих работников и на экономику страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как к перспективе перехода на четырехдневку отнеслись россияне.

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