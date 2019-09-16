Девочка с белыми волосами: Тодоренко вспомнила, как изменилась со времен «Орла и решки»

Телеведущая Регина Тодоренко довольно откровенна со своими подписчиками в Instagram. Многими событиями из своей жизни она делится с поклонниками. Недавно знаменитость опубликовала новый пост, в котором рассказала о том, как она сильно изменилась со времен «Орла и решки».

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«Недавно мне на глаза попался один из моих самих первых выпусков тревел-шоу. Я не могла поверить, неужели эта смешная девочка с белами волосами и ярко-красными губами — это я?» — написала телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

Сейчас жизнь Регины в связи с замужеством и рождением сына сильно изменилась. Тодоренко все свободное от съемок время уделяет супругу и ребенку. А наряды и макияж девушки стали более сдержанными. Однако звезда «Орла и решки» призывает фолловеров не скатываться в рутину и разбавлять будни яркими красками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что няни сына Тодоренко и Топалова проходят обязательную проверку на полиграфе.