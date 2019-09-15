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  4. Няни сына Тодоренко и Топалова проходят обязательную проверку на полиграфе

Няни сына Тодоренко и Топалова проходят обязательную проверку на полиграфе

, 5:22 23

К выбору помощниц молодые родители относятся очень серьезно.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов рассказали о воспитании девятимесячного сына Миши, передает Starhit.

«Мы такие родители, которые считают, что ребенка нужно оберегать все время, постоянно быть в тесном контакте», — отметили молодожены.

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Однако пара не пренебрегает помощью бабушек и нянь. Регина и Влад поделились, что к выбору помощницы по уходу за малышом относятся очень ответственно.

«Полиграфы, проверка работодателей, медицинские справки. Есть целый ряд отработанной системы»,  заявил Топалов.

Также для молодых родителей важно, чтобы у няни было педагогическое и психологическое образование. Как рассказал глава семейства, помощники не заменяют Мише маму и папу, а помогают, когда у них «не хватает времени и рук».

Регина Тодоренко и Влад Топалова официально поженились 25 октября 2018 года, а в июле сыграли свадьбу в Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Влада Топалова призналась в любви другому мужчине. На видео, которое Регина Тодоренко сама же и выложила в соцсети, телеведущая пылко обнимается с испанским актером Марио Касасом.

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