«Белиссима!» Формы «русской Кардашьян» взволновали иностранцев

Поклонники модели Анастасии Квитко получили очередную возможность пропеть дифирамбы сочным формам интернет-модели. 15 сентября Instagram-блогер опубликовала на своей странице фото в очередном купальнике. Для пикантного снимка на лоне тропической природы «русская Кардашьян» традиционно выбрала откровенный пляжный костюм.

Подписчики Квитко знают: почти все наряды красавицы по минимуму скрывают ее роскошные прелести. Впрочем, спрятать столь волнительные формы не так легко. Модель обладает нестандартными размерами: 95-63-105.

Instagram @anastasiya_kvitko

Комментарии фолловеров под фотографией привычно изобилуют «сердечками», «огоньками» и долгими оханьями. Большинство из них оставили иностранцы на английском, итальянском и других языках. Кто-то из европейцев без лишнего восторга отметил параметры Анастасии. Один из комментаторов обратился к девушке с непристойным предложением. Другой обиделся, что забросал модель любовными сообщениями и не получил ответа. Остальные сообщения оказались восторженными.

«Пожалуйста, хватит! Ты слишком прекрасна!»

«Ух ты, какая милая!»

«Великолепная!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Квитко покрасовалась перед камерой в обтягивающем наряде.