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«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова проводила отца в последний путь

, 7:35 Фото 23

Александр Корчунов ушел из жизни 13 сентября 2019 года.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Отец Анфисы Чеховой — Александр Корчунов — скончался 13 сентября 2019 года. Телеведущая опубликовала в Instagram снимок с похорон близкого человека. Во время прощания с главой семьи знаменитость поддерживал ее брат Кирилл.

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«Мы с братом. У нас разные матери, один отец, которого мы сегодня проводили в последний путь. Харе Кришна, папочка, Харе Рама», — подписала пост знаменитость, сопроводив его цитатой из трека рэпера Басты «Сансара».

Instagram @achekhova

Поклонники и коллеги Анфисы Чеховой выразили ей искренние соболезнования в связи с утратой близкого человека.

Александр Корчунов исповедовал кришнаизм, был личным водителем лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также добился высот в спорте и политике. Анфиса Чехова призналась, что всю жизнь находилась в сложных отношениях с отцом. Сейчас телеведущая жалеет, что так и не смогла сблизиться с родным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова рассказала о смерти отца.

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