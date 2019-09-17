«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова проводила отца в последний путь

Отец Анфисы Чеховой — Александр Корчунов — скончался 13 сентября 2019 года. Телеведущая опубликовала в Instagram снимок с похорон близкого человека. Во время прощания с главой семьи знаменитость поддерживал ее брат Кирилл.
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Поклонники и коллеги Анфисы Чеховой выразили ей искренние соболезнования в связи с утратой близкого человека.
Александр Корчунов исповедовал кришнаизм, был личным водителем лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также добился высот в спорте и политике. Анфиса Чехова призналась, что всю жизнь находилась в сложных отношениях с отцом. Сейчас телеведущая жалеет, что так и не смогла сблизиться с родным человеком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова рассказала о смерти отца.