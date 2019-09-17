Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянись вокруг, Рак. Вы начинаете свою неделю на высокой ноте в окружении друзей и семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. Некоторые из вас могут готовиться к помолвке, свадьбе или юбилею любимого человека. Вам нужен девичник или мальчишник, который запомнится на долгие годы.

Близнецы, хватит прятать по шкафам свои секреты. Эта фаза ваших отношений требует большей степени правдивости и честности. Иногда это означает, что нужно говорить и о неудобных вещах. Помните, все это может быть просто в вашей голове, и вы всегда можете узнать, так ли это.

Тельцы, возможно вам кажется, что кто-то скрывает от вас важную информацию. Вероятность этого есть. Просто попробуйте поговорить по душам с тем, на кого падает подозрение. Правда, не торопитесь, если не готовы услышать неприятные вещи. Иногда незнание будущего — единственный способ жить в настоящем. Ваша интуиция сегодня как оголенный нерв.

Овны, вы находитесь на подъеме. Подключите все ваши внутренние резервы для достижения поставленных целей. Некоторые из вас могут пережить перерождение через любовные отношения. Подумайте, как вы сможете достичь полноценной гармонии со своим партнером.

Это конец одиночества, Козерог? Начало нового романа? Вы не будете знать, пока не освободите место в своем сердце. Близнецы, зачем вам эти скелеты в шкафу. Эта фаза ваших отношений требует правдивости, честности и искренности. Лев, хватит оглядываться назад, живите настоящим. Перестаньте горевать об утерянном.

Лев — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Можно смотреть в зеркало заднего вида и изучать прошлое, если вы знаете, что есть вещи, которые не можете вернуть. Хватит печалиться над этим, лучше обратите внимание на самосовершенствование. Чему вас научили обстоятельства? Как вы можете стать лучшим человеком? Шаг за шагом, Лев. Поверьте, что вы на правильном пути.

Космический совет: вы учитесь на своих прошлых ошибках.

Дева — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Девы, живите в настоящем, цените каждый момент своей жизни. Действуйте, не бойтесь рисковать. Помните, чтобы узнать что-то новое, познакомится с людьми, необходимо для начала выйти из дома. Кроме этого проведите время со своими близкими.

Космический совет: будьте открыты миру.

Весы — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Верный способ упустить счастье: постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Весы, вы действительно этого хотите? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее.

Космический совет: не думайте о плохом.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Скорпион — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Мир — это не утопическая концепция или нечто, существующее вне вас. Чтобы найти резервуар внутри, отступите. Побудьте наедине с собой, прислушайтесь к своим желаниям. Вам необходимо восстановить силы.

Космический совет: самоанализ — ключ к изменению положения.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Стрельцы, что тащит вас назад? Что не дает вам дышать полной грудью? Не сопротивляйтесь изменениям, которые появляются в жизни. Попробуйте взглянуть на это с другой стороны. Разложите по полочкам вещи, которые беспорядочно пылятся в вашей голове.

Космический совет: отпустите ситуацию на самотек.

Козерог — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Это конец одиночества, Козерог? Начало нового романа? Вы не будете знать, пока не очистите свое сердце от прошлого. Что касается поворотных моментов, то это придет позже. Может потребоваться несколько лет, чтобы произошло ваше превращение из гусеницы в бабочку, а пока продолжайте действовать в соответствии с вашими желаниями. Космический совет: это поворотный момент.

Водолей — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Что происходит после того, как пелена сходит с глаз? Вещи становятся очень реальными, Водолей. Этот этап вашей жизни требует правды и честности. В первую очередь с самим собой. Также необходимо пересмотреть круг вашего общения.

Космический совет: будьте честны.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 17 сентября

Рыбы, дайте возможность вашему партнеру или другу помочь вам в решении проблем. Вселенная хочет, чтобы вы помнили: вызовы, с которыми вы сталкиваетесь, носят временный характер. Вы переживали бури и раньше, но всегда выходили победителем. Так будет и в этот раз.

Космический совет: вы непобедимы, когда вместе.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.