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  4. Мощнейший взрыв прогремел в здании центра по уходу за инвалидами в США

Мощнейший взрыв прогремел в здании центра по уходу за инвалидами в США

, 9:15 Эфирная новость 42

В результате происшествия в Фармингтоне погиб пожарный.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Мощный взрыв в американском Фармингтоне почти полностью уничтожил квартал, в котором располагался интернат для инвалидов.

От самого здания практически ничего не осталось. ЧП, предположительно, произошло из-за утечки газа. Когда местные жители ощутили запах, они вызвали пожарных. В этот момент и прозвучал хлопок. В результате трагедии погиб спасатель.

Серьезные травмы получили семь человек. В том числе, медик — сотрудник интерната. В каком состоянии пациенты центра не уточняется. Жители соседних строений в шоке. Их дома покрылись глубокими трещинами, а автомобили побило кусками разрушенного здания.

На месте сейчас работают спасатели. Они выясняют источник взрыва, и оценивают риски повтора ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новосибирском центре вирусологии взорвался газовый баллон.

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