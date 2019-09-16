В новосибирском центре вирусологии взорвался газовый баллон

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» в понедельник, 16 сентября, произошел взрыв газового баллона. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек — сейчас он госпитализирован. По данным администрации, самостоятельно из здания эвакуировались 83 человека.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь горения составила 30 квадратных метров, задымлен четвертый и пятый этажи помещения.

По предварительной информации, угрозы биологического заражения нет, биоматериалы находились в закрытых контейнерах.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья из четырех человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газового баллона в легковом автомобиле в Тихорецке в воскресенье, 15 сентября.