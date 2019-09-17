БТР насмерть сбил росгвардейца

17 сентября на учениях в Смоленской области бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщил ТАСС со ссылкой на военное управление Следственного комитета по Смоленскому гарнизону.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, оказавшиеся на пути БТР силовики получили травмы. Один из них скончался. Подробности инцидента пока не раскрываются. По информации агентства, учения проходили в деревне Жерновка Сычевского района губернии.

Командование Центрального округа проводит служебную проверку. Материалы о происшествии лягут в основу уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия начала масштабные военные учения со странами Азии. Боевая подготовка охватит около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники.