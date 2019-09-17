Екатерина Боярская призвала поклонников носить красное

Внучка Михаила Боярского вновь напомнила о себе пользователям Instagram пикантным снимком. Фото Екатерины в ярком платье с глубоким декольте позволило поклонникам оценить многие достоинства фигуры юной модели. Свой снимок девушка подписала фразой нью-йоркского модельера середины XX века Билла Бласса на английском языке.

«Если сомневаетесь, носите красное», — призывает Екатерина.

Выбранный цвет одеяния особенно хорошо смотрится на фоне белого интерьера помещения, в котором прошла фотосессия.

Instagram @kboyarskaya98

Впрочем, не все подписчики восторженно встретили новый снимок модели. Кто-то обвинил Катю в эксплуатации имени деда и его дочери актрисы Елизаветы Боярской. Кто-то не оценил прелестей внучки мушкетера.

«Все в тренде: родственники своим талантом имя заработают, а наследнички успешно пользуются»;

«Ужас! Зачем? „Плейбой“ думаю, не ждет», — возмутились фолловеры.

Однако большинство сказали леди в красном однозначное «да».

«Красна девица! И бюст шикарен!»

«Я теперь не засну!» — отозвались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал семь миллионов просмотров.