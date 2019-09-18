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Русские туристы погибают в Турции «из-за легкомыслия»

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Только с начала мая 2019 года на популярном курорте скончались около 90 отдыхающих из РФ.

Фото: ТАСС / Diego Cupolo

Заведующий консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов на круглом столе в Общественной палате 17 сентября сообщил о своеобразном рекорде туристов на отдыхе.

«Когда наш турист садится в чартерный самолет в Турцию, он полностью расслабляется», — отметил Скворцов.

Увеличилось число ДТП с российскими туристами в Турции — по законам страны водители не уступают дорогу пешеходам, в связи с чем легкомысленные соотечественники попадают под колеса многотонного транспорта.

Как одну из негативных причин Скворцов указал и режим «все включено», при котором посетители отеля падают с лестницы, тонут, а также оставляют детей без присмотра.

Консул отметил, что российские туристы уделяют недостаточное внимание страхованию жизни и здоровья во время нахождения за границей, сообщает Интерфакс. По предварительному прогнозу, в 2019 году Турцию посетят более шести миллионов российских туристов.

Одной из причин смертности соотечественников на берегу Средиземного моря являются экстремальные виды спорта. Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский турист погиб в Турции во время парасейлинга.

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