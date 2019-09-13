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  4. «Шикарный!»: Светлана Лобода о свадебном катафалке Собчак и Богомолова

«Шикарный!»: Светлана Лобода о свадебном катафалке Собчак и Богомолова

, 22:26 Видео 223

В Музей Москвы, где проходит торжество молодоженов, съехался весь цвет шоу-бизнеса.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 39

На празднование свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак к вечеру пятницы, 13 сентября, в Музей Москвы съехался весь цвет шоу-бизнеса. Поздравить молодоженов приехали российский художник-модельер Валентин Юдашкин, телеведущая Яна Рудковская, певица Светлана Лобода, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, король эстрады Филипп Киркоров и другие знаменитости. Всего около 300 человек.

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Светлана Лобода назвала идею покататься на катафалке «шикарной». Продюсер Виктор Дробыш в продолжение готической темы решил подарить молодым желтые розы.

«Вообще я посмотрел, что они покатались на катафалке и решил, что нужно купить желтые розы — вестники разлуки. Чтобы у них все было все наоборот. Я желаю, чтобы это было в последний раз», — сказал композитор.

Ранее 5-tv.ru показал первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!». Молодожены прибыли на празднование в Музей Москвы на карете, встали на красный постамент и под красочный фейерверк порадовали гостей крепким и длительным поцелуем, ознаменовавшим создание семьи. После Богомолов спел для своей супруги, да так, что она не смогла сдержать слез. Но самым ярким событием вечера стал свадебный танец молодоженов под песню Филиппа Киркорова.

Тема:
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