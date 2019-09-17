Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

В чем смысл вашей жизни, Раки? Что в ней имеет по-настоящему большое значение? Похоже, к вам вот-вот нагрянет полномасштабный экзистенциальный кризис. Когда материальный мир начинает казаться тусклым, отступайте в свою «нору». Помедитируйте и проведите время наедине с собой — это поможет вам найти ответы на вопросы, которые лишают вас покоя.

Близнецам сегодня придется нелегко: велика вероятность, что два одинаково важных рабочих проекта будут играть с вами в перетягивание каната. Да еще и вашим близким потребуется максимум внимания. Что вам поможет, так это тонкое искусство сохранения баланса. Оставайтесь на связи с теми, кого любите, но помните, что всем все равно не угодишь.

То, что вы ищете, ищет вас, Тельцы. Но вот вопрос: что вы делаете, чтобы найти это? Действовать себе во благо — это цела философия, которую стоит применить ко всем сферам вашей жизни. Это может быть работа над проектом мечты, смена работы или перемещение за более удобный стол в офисе — да что угодно! Активная работа над достижением того, чего вам хочется — ключ к вашему росту.

Звезды открывают вам секрет, Овны: все кусочки головоломки собираются вместе. И это играет вам на руку, хотя вы, возможно, этого пока и не замечаете. Совсем скоро у вас будет немало причин, чтобы устроить настоящий праздник. Спустя долгое время вы наконец чувствуете, что ваше сердце находится в нужном месте. Ваш позитив заражает окружающих — поделитесь хорошим настроением с теми, кто рядом.

Львы, да вы просто боги секса! Ослабьте свой контроль надо всеми, Козероги. Раки, дайте себе время на общение с самим собой.

Лев — гороскоп на 18 сентября

Львы, да вы просто боги секса! Присмотритесь: любовники буквально встают к вам в очередь в надежде на ваше внимание! Но вы уже знаете, с кем хотели бы продолжить общение — сосредоточьтесь на этих людях. Двери удовольствия и чувственности открываются для вас. Позвольте себе любить и быть любимым правильно.

Космический совет: сосредоточьтесь на общении с теми, кто вам наиболее симпатичен.

Дева — гороскоп на 18 сентября

Процесс также важен, как результат. Вы посадили семена с любовью — теперь дайте им время, чтобы расцвести и прийти в себя. Терпение — это то, что вы пытаетесь взрастить в себе. Вселенная работает над тем, чтобы воплотить в жизнь ваши надежды и мечты. Не тратьте свое время, оплакивая потери, которые вы понесли. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы направить свою энергию на процесс личностного роста.

Космический совет: не тратьте силы на оплакивание потерь.

Весы — гороскоп на 18 сентября

Знаете, что говорит современное поколение, Весы? Живем один раз. Живите полностью. Вы ведь не хотите жалеть о том, что ваша жизнь оказалась просто ожиданием между рождением и смертью? Создайте список того, что давно мечтали, но не решались делать, и в ближайшее время посвятите себя вычеркиванию пунктов один за другим. Мечтаете о том, что не можете выполнить прямо здесь и сейчас? Рассмотрите менее масштабные желания, а эти ненадолго отложите.

Космический совет: живите здесь и сейчас!

Скорпион — гороскоп на 18 сентября

Скорпионы, расслабьтесь. Вы и так узнаете, когда наступит подходящее время для ваших планов. И заметите, что движетесь против течения жизни, если это будет так. Сделайте шаг назад и оцените ситуацию. Иногда ничего не делать и позволить вещам идти своим чередом — это ответ, который вы ищете. Так что закиньте ноги на стол и с покойно потягивайте «Маргариту». Ну, или что там у вас.

Космический совет: позвольте всему идти своим чередом.

Стрелец — гороскоп на 18 сентября

Всегда найдется кто-то, кто будет успешнее вас, кто зарабатывает больше денег, у кого больше подписчиков в Instagram. Легко позволить зависти одолеть вас и заставить сомневаться в себе. Вот только ваш путь отличается от пути всех этих «более успешных» людей. Само понятие успеха весьма субъективно — не сравнивайте свои достижения с достижениями других.

Космический совет: не завидуйте другим людям — ваши признаки успеха отличаются от их.

Козерог — гороскоп на 18 сентября

Любовь, в которой нет свободы — это любовь вообще? Вы идете по жизни с человеком, но у каждого эта жизнь своя — и это нормально. Перестаньте контролировать тех, кого вы любите, или направлять ход их жизни. Вы будете счастливее, когда просто поможете друг другу идти путем, который выбрал каждый из вас. Это свобода, которая даст вашей любви пространство, необходимое для ее роста и развития. Взаимопонимание — лучший подарок, который вы можете привнести в ваши отношения. Космический совет: перестаньте контролировать тех, кого любите.

Водолей — гороскоп на 18 сентября

Нет — это нет, а да — это да. И одно нельзя превратить в другое или предположить, что нет — это завуалированное да. Когда вы начнете так относиться к своим чувствам — никто не сможет манипулировать вами. Принимайте свои решения и твердо придерживайтесь их. Вы уже знаете, что подходит именно вам, и это путь, по которому вам нужно идти. Голова должна брать контроль над сердцем, Водолеи.

Космический совет: не позволяйте другим манипулировать вашими желаниями.

Рыбы — гороскоп на 18 сентября

Термин «безусловная любовь» часто встречается, но что он на самом деле означает? И как научиться любить безоговорочно? Отпустите свое представление о том, какими должны быть люди, и полюбите их такими, какие они есть, даже если они не являются лучшей версией себя в данный момент. Ради собственного спокойствия, Рыбы, позвольте себе, наконец, не воспринимать буквально каждое резкое слово. И уж тем более — не принимайте их близко к сердцу.

Космический совет: примите любимых такими, какие они есть.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.