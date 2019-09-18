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  4. Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы

Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы

, 11:11 Фото 1 116

Одна из самых сексуальных певиц российской эстрады долго боролась с мучившим ее заболеванием.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова больше месяца страдает от крапивницы. Чтобы поправить свое здоровье, певица легла в частный медицинский центр, где прошла курс лечения. Смогла ли Анна окончательно победить болезнь, артистка не сообщила. Однако отдых настолько поднял дух звезды, что она рассказала о своем состоянии подписчикам в Instagram.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Instagram @annasedokova

Хвалебный текст специалистам центра Седокова сопроводила соблазнительным снимком у бассейна на территории заведения. В кадре Анна лежит на шезлонге в черном слитном купальнике с чашкой в руках, согнув одну ногу в колене.

На теле артистки не осталось и следа от красных пятен крапивницы — впрочем, не все поклонники уверены, что дело не в тщательной ретуши. Однако абсолютно все фолловеры искренне поддержали приболевшего кумира и пожелали ей хорошего самочувствия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова жаловалась на отек органов из-за обострения крапивницы.

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