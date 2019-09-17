В ВМС США подтвердили подлинность трех видеороликов с НЛО

В ВМС США подтвердили, что три видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными. Видео было снято американскими пилотами и никогда не должно было публиковаться, сообщает POPULAR MECHANICS.

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Одно видео снято у Восточного побережья США с истребителя F/A-185 °F, другое — у побережья Калифорнии пилотами, взлетевшими с авианосца «Нимиц». За кадром летчики громко обсуждают, что это за объекты и откуда они взялись. В обоих случаях НЛО выполняли воздушные маневры, которые невозможны при использовании современных авиационных технологий.

Официальный представитель американского военного ведомства Джозеф Градишер заявил, что ВМФ «классифицирует объекты, содержащиеся в этих видеороликах, как неопознанные воздушные явления».

Как ранее писал 5-tv.ru, в мае 2019 года американские военные летчики рассказали журналистам, что в 2014–2015 годах наблюдали непонятные летающие объекты над Восточным побережьем США практически ежедневно.