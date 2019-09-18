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  4. «Куда делся?» Подписчики «потеряли» живот беременной Анастасии Костенко

«Куда делся?» Подписчики «потеряли» живот беременной Анастасии Костенко

, 0:49 Фото 59

Юзеры даже обвинили супругу футболиста Дмитрия Тарасова в обмане.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в начале сентября официально объявила о второй беременности. Однако недавно девушка опубликовала новое сторис в Instagram, где предстала перед фолловерами в длинном красном платье, на котором «пропал» живот.

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Поклонники сразу стали бить тревогу и писать девушке сообщения в директ: «Где живот?», «Куда делся живот?», «Нас развели, это был хайп, отписываюсь!»

В доказательство Костенко опубликовала в сторис еще одно фото, на котором предстала в зеленом обтягивающем платье, демонстрирующем округлый животик.

«На месте живот! У нас, оказывается, большое количество людей не знает о великих возможностях одежды: скрыть, добавить, удлинить, добавить объема, стройнить», — успокоила фанатов Анастасия.

Instagram @kostenko.94

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино».

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