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«Воздержусь»: Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»

, 2:06 18

Голливудский актер пять раз номинировался на эту премию.

Фото: ТАСС/ZEUS

Голливудский актер Брэд Питт отказался бороться за «Оскар». Несмотря на то, что после успеха фильмов «Однажды в Голливуде» и «К звездам», многие поклонники были уверены, что звезда получит приз за роль второго плана в ленте Квентина Тарантино, артист решил воздержаться от участия в борьбе. В беседе с журналистами он отметил, что не может быть уверен в том, что экспертное жюри выберет именно его.

«О, нет, я, пожалуй, воздержусь. Ну, то есть, приятно, конечно, получать призы, но ты никогда не знаешь, выберут тебя или нет», — поделился мнением Питт.

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По мнению актера, прежде всего, важно, чтобы фильм «хорошо себя зарекомендовал» и был интересен зрителям через несколько лет, а «пристальное внимание к картине только мешает чистоте ее восприятия».

Звезда Голливуда пять раз номинировался на «Оскар»: два раза как актер и три раза как продюсер. Однако удостоился награды только раз как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт «отчитал» астронавта МКС за беспорядок и напросился на комплимент.

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