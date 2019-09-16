Брэд Питт «отчитал» астронавта МКС за беспорядок и напросился на комплимент

Брэд Питт вышел на сеанс прямой связи с астронавтом Международной космической станции Ником Хейгом в воскресение, 16 сентября. Разговор между МКС и Землей состоялся в рамках промоакции перед выходом в прокат нового фильма с участием популярного актера — «К звездам». Кинокартина появится на больших экранах в Америке 20 сентября.

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Во время сеанса видеосвязи голливудская звезда тут же «отчитал» астронавта за множество хаотично расположенных устройств и проводков на корабле.

«Скажу тебе, наш корабль в фильме был немного чище. Ты вообще знаешь, что это все вокруг тебя на стенах? », — поинтересовался актер.

Ник Хейг не растерялся и заверил Брэда Питта, что на Земле, перед полетом в космическое пространство, его всему обучили и он знаком с обстановкой на МКС.

Брэд Питт задал астронавту любопытный вопрос — как космонавты справляются с тем, что за обычные земные сутки на МКС солнце садится и встает 16 раз? Оказалось, на Международной космической станции вопрос с биологическими часами решается за счет специального освещения.

«Мы используем различные световые спектры: утром это яркий голубой свет, постепенно позднее в течение дня он приходит к более сбалансированному спектру и ночью мы не используем голубой свет» , — поделился Хейг.

Напоследок любимчик миллионов Брэд Питт поинтересовался у Ника Хейга: кто же лучше и естественнее сыграл роль космонавта — он или Джордж Клуни несколько лет назад?

«Ты, абсолютно точно! », — весело заявил астронавт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Брэда Питта не хочет обсуждать отношения с отцом.