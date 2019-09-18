Подписчики обвинили Лазарева в плагиате Instagram-маски певицы To-ma

В последнее время среди пользователей Instagram набирают популярность маски, которые можно накладывать на фото и видео. Заметив повышенный интерес к подобного рода анимациям, многие блогеры и звезды шоу-бизнеса стали создавать свои маски, чтобы привлечь аудиторию.

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Одной из первых, кто решил порадовать подписчиков новыми эффектами, была певица, выступающая под псевдонимом To-ma. После выпуска клипа на песню «Пей меня» звезда придумала особую виртуальную маску с каплями воды. Задумка понравилась подписчикам исполнительницы и многие из них позаимствовали этот романтичный образ.

Спустя несколько дней после этого о создании собственной маски сообщил поп-исполнитель Сергей Лазарев. Музыкант дал ей собственное название — Scream (в честь своей песни), хотя, по мнению подписчиков, она во многом повторяет идею молодой исполнительницы: те же капли дождя, закрывающие лицо. Об этом пишет StarHit.

StarHit.

Наблюдательные фанаты, заметившие, что задумка Лазарева перекликается с творчеством артистки, известной как To-ma, тут же сообщили об этом в комментариях, только вот певец предпочел никак не реагировать на негативные отзывы фолловеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей.