  1. Пятый канал
  4. Подписчики обвинили Лазарева в плагиате Instagram-маски певицы To-ma

Подписчики обвинили Лазарева в плагиате Instagram-маски певицы To-ma

, 7:17 Видео 93

Пользователи сети предположили, что музыкант позаимствовал идею артистки, которая придумала маску с каплями дождя.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

В последнее время среди пользователей Instagram набирают популярность маски, которые можно накладывать на фото и видео. Заметив повышенный интерес к подобного рода анимациям, многие блогеры и звезды шоу-бизнеса стали создавать свои маски, чтобы привлечь аудиторию.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Одной из первых, кто решил порадовать подписчиков новыми эффектами, была певица, выступающая под псевдонимом To-ma. После выпуска клипа на песню «Пей меня» звезда придумала особую виртуальную маску с каплями воды. Задумка понравилась подписчикам исполнительницы и многие из них позаимствовали этот романтичный образ.

Спустя несколько дней после этого о создании собственной маски сообщил поп-исполнитель Сергей Лазарев. Музыкант дал ей собственное название — Scream (в честь своей песни), хотя, по мнению подписчиков, она во многом повторяет идею молодой исполнительницы: те же капли дождя, закрывающие лицо. Об этом пишет StarHit.

StarHit.

Наблюдательные фанаты, заметившие, что задумка Лазарева перекликается с творчеством артистки, известной как To-ma, тут же сообщили об этом в комментариях, только вот певец предпочел никак не реагировать на негативные отзывы фолловеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей.

Читайте также

+7° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

8:06
О ракете с «недостижимой дальностью действия» рассказали в РФ
8:00
«Почему жена в траурном платке?» Бондаренко насторожил фанатов новым фото
7:54
Малосольные огурчики: неожиданный рецепт популярного блюда — видео
7:43
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
7:32
Видео: котенка спасли из пепелища сгоревшей церковно-приходской школы в Ленобласти
7:25
У россиян появится шанс уйти от выплат штрафов ГИБДД

Сейчас читают

«Простынь порвешь»: Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе
«Девушка без комплексов»: Фанаты в восторге от «пятой точки» модели Джулианны
День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев