Звезды «Зачарованных» снова сыграют сестер в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мари Комбс и Алисса Милано, хорошо известные зрителю по ролям Пайпер и Фиби из сериала «Зачарованные», снова сыграют близких родственниц. Звезды появятся в сериале «Анатомия страсти» в роли двух сестер.

В сериале Комбс и Милано появятся в рамках проекта телекомпании ABC «Звезды из прошлого», в рамках которого актеры популярных ранее сериалов исполняют роли в текущих проектах компании. Премьера нового сезона «Анатомии страсти» запланирована на 26 сентября, а уже 10 октября зрители смогут увидеть эпизод с бывшими «Зачарованными».

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В серии Милано и Комбс сыграют двух из троих сестер. Третий персонаж окажется на больничной койке — после инцидента на стройке и тяжелой травмы мозг девушки окажется неспособен функционировать самостоятельно. Героиням знаменитых актрис предстоит решить — сохранить жизнь сестре, которая никогда не вернется в сознание, или позволить ей уйти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Холли Мари Комбс вышла замуж.