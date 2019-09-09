Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс вышла замуж

Звезда сериала «Зачарованные» Холли Мари Комбс вышла замуж за известного калифорнийского ресторатора Майка Райана. Свадебная церемония прошла скромно, в присутствии лишь близких родных и друзей, а также ее коллег по съемочной площадке — Брайана Краузе и Дрю Фуллера.

От предыдущего брака у 45-летней актрисы троих детей, а у Райана один.

Комбс не раз заявляла, что на протяжении трех лет проверяли чувства друг друга, и пришли к выводу — они хотят быть вместе и узаконить отношения.

Помолвка произошла в сентябре прошлого года и вот, спустя год, счастливые влюбленные поженились.

Ранее другая звезда «Зачарованных» — Шеннен Доэрти — рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.