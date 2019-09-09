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  4. Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс вышла замуж

Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс вышла замуж

, 16:28 Фото 70

У 45-летней актрисы от предыдущего брака трое детей.

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Фото, видео : Instagram @thehmc

Звезда сериала «Зачарованные» Холли Мари Комбс вышла замуж за известного калифорнийского ресторатора Майка Райана. Свадебная церемония прошла скромно, в присутствии лишь близких родных и друзей, а также ее коллег по съемочной площадке — Брайана Краузе и Дрю Фуллера.

От предыдущего брака у 45-летней актрисы троих детей, а у Райана один.

Комбс не раз заявляла, что на протяжении трех лет проверяли чувства друг друга, и пришли к выводу — они хотят быть вместе и узаконить отношения.

Помолвка произошла в сентябре прошлого года и вот, спустя год, счастливые влюбленные поженились.

Ранее другая звезда «Зачарованных» — Шеннен Доэрти — рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.

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