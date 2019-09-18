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  4. План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

, 12:36 Видео 17

Программу действий по развитию интеграции двух стран решили создать в 2018 году.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, Джапаридзе Михаил, Федосенко Наталия, Климентьев Михаил

Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко заявил о возможном утверждении плана интеграции России и Белоруссии уже 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал дипломат.

В конце 2018 года Россией и Белоруссией было принято решение о создании рабочей группы, разрабатывающей план по развитию интеграции двух дружественных стран. В планах Москвы и Минска формирование интегрированной экономической системы, унифицированного законодательства и функционирующих по одним и тем же правилам рынков: сельского хозяйства, нефтегазовых продуктов, транспорта и промышленности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивал на быстром урегулировании формальных вопросов и подготовке плана действий до 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет развиваться интеграция России и Белоруссии.

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