План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко заявил о возможном утверждении плана интеграции России и Белоруссии уже 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал дипломат.

В конце 2018 года Россией и Белоруссией было принято решение о создании рабочей группы, разрабатывающей план по развитию интеграции двух дружественных стран. В планах Москвы и Минска формирование интегрированной экономической системы, унифицированного законодательства и функционирующих по одним и тем же правилам рынков: сельского хозяйства, нефтегазовых продуктов, транспорта и промышленности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивал на быстром урегулировании формальных вопросов и подготовке плана действий до 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет развиваться интеграция России и Белоруссии.