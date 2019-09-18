Превратилась в Кардашьян? Поклонники едва узнали Ани Лорак

Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram необычным селфи. Накрашенная певица сфотографировалась у зеркала в халате с забранными в хвост волосами. Помимо обилия макияжа Лорак не побрезговала прибегнуть к фотошопу, за что получила в ответ немало упреков от фолловеров.

В таком виде народная артистка Украины напомнила многим фанатам кого угодно, но не себя. Каролину (ее настоящее имя) сравнили с американской актрисой Евой Лангорией, известной по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», моделью Аленой Шишковой и телеведущей Ким Кардашьян. На этой почве певицу обвинили в потере индивидуальности.

Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Instagram @anilorak

«Ани, вы прекрасны, но на себя уже не похожи, обидно за ваше прежнее прекрасное личико»;

«Здесь Ани похожа на актрису из „Отчаянных домохозяек“, Еву Лонгорию, такой же образ»;

«До Шишковой совсем чуть-чуть. Осталось только выбелить волосы. Это я о количестве пластики на квадратный сантиметр кожи. Ну а лицо просто до боли однотипное, все как с одного конвейера».

«Вы так на Ким Кардашьян похожи тут. Вам безумно идет высокий хвост», — написали люди под постом.

Артистке «прилетело» и за то, что она публикует ночное фото, будучи в косметике.

«Она, видимо, перед сном тоже не снимает с лица штукатурку»;

«Ани, ходи больше без макияжа дома. Лицо беречь надо от лишней краски», — посетовали подписчики.

Однако немногие попытались оспорить тот факт, что Лорак не утратила привлекательность.

«Всегда прекрасна! Клеопатра!»

«Несомненно Каролина одна из самых красивых женщин планеты и самая красивая в нашем шоу-бизнесе», — заключили поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ани Лорак встречается с 26-летним украинцем.