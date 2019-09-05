Ани Лорак встречается с 26-летним украинцем. Что известно о молодом избраннике?

Какие перемены происходят в личной жизни Ани Лорак? И с кем певица теперь выходит в свет? Смотрите в свежем выпуске «Светской хроники» на Пятом канале.

Когда десять лет назад Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу ее поклонники и родные были уверены: Ани наконец нашла свою половинку! На свадебных фотографиях влюбленные буквально светились от счастья. Их союз казался идеальным: он успешный предприниматель, она суперзвезда. В 2011 году у них родилась дочь. В интервью певица постоянно повторяла, какой Мурат замечательный муж и отец.

Все изменилось чуть больше года назад. В сети появилось видео, на котором супруг Лорак находился в компании молодой девушки. Ани же долгое время хранила молчание, а спустя некоторое время пара развелась.

Но последние несколько месяцев певица все чаще появляется в компании симпатичного молодого человека. Он сопровождает ее во всех поездках, а на концертах терпеливо ждет за кулисами.

Как удалось выяснить СМИ, это 26-летний украинский саунд-продюсер Егор Глеб. Уже несколько лет он успешно сотрудничает с одним из крупнейших российских музыкальных лейблов, работает с Егором Кридом и Тимати.

Еще недавно Лорак тщательно скрывала нового избранника от посторонних глаз. Первым нарушил молчание сам Глеб. Он опубликовал в соцсетях трогательное фото поцелуя с Каролиной. Однако вскоре продюсер передумал и закрыл свой аккаунт от посторонних глаз. Но подписчики уже увидели пост. Новость молниеносно облетела все СМИ. А совсем недавно и сама певица решила приоткрыть завесу тайны. Лорак выложила у себя на страничке совместную фотографию.

Ани Лорак и Егор Глеб. Instagram @anilorak

До встречи с Ани продюсер уже был женат на другой певице — Татьяне Решетняк, выступающей под псевдонимом Таяна. От этого брака у него остался шестилетний сын Даниэль. По информации в СМИ, бывший муж неоднократно изменял и даже поднимал на девушку руку!

Лорак, судя по всему, окончательно оправилась после тяжелого развода. Недавно она написала новую песню, которая словно рассказывает ее личную историю.

«Да, это прошло. Что-то было очень нехорошее, и что-то проходит, рано или поздно. Я хочу пожелать, конечно, чтобы в жизни было больше хороших историй. Но это очень честная песня, правдивая, и такой же получился видеоклип. Я плакала по-настоящему, было два дубля. Я просто ревела, и оператор снимал все мои эмоции», — рассказывает Ани Лорак.

Изменения в личной жизни явно идут Ани на пользу. Недавно звезда появилась на красной дорожке в роскошном черном платье, которое подчеркивало ее сексуальное декольте и безупречную фигуру. Теперь Ани, как никогда, полна решимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото новой подруги Мурата Налчаджиоглу обнаружили на сайте эскорт-услуг.