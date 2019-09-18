Покинувший несколько месяцев назад ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов так и не заключил пока новый контракт ни с одним из клубов, зато нашел себе занятие по душе совсем в другой отрасли. 32-летний футболист намерен выпускать одежду под собственным брендом. И уже анонсировал его в своем аккаунте в Instagram.

Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

«Скоро все узнаете сами. Coming soon. TARASOVY 2020», — подписал Тарасов под видеороликом.

На видео мелькают эскизы, чертежи, выкройки, воздушные ткани, образцы и жена Дмитрия Анастасия с годовалой дочкой Миланой, которая принимает в происходящем активное участие.

Instagram @tarasov23

Как пишет интернет-портал «7Дней», идея явно принадлежит супруге спортсмена — модели и обладательнице титула «Вице-Мисс Россия — 2014» Анастасии Костенко, которая давно мечтала попробовать себя в качестве дизайнера. Однако подписчики бывшего мужа Ольги Бузовой восприняли начинание мягко говоря скептически.

«Когда и футбол, и дизайн в стране в полной Ж»;

«Представить страшно»;

«Хорошо бы только сами, а не как некоторые закупаются в Китае, а потом за свою одежду выдают»;

«Молодцы! Отбоя от покупателей не будет. Поздравляю»;

«Дмитрий, лучше детей тренируйте. Занимайтесь тем, что отлично умеете»;

«Да пусть попробуют. А вдруг удивят и действительно будет неплохо»;

«Не удивлюсь, что они запоют вместе, откроют забегаловку…» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная вторым ребенком жена Дмитрия Тарасова отправилась на учебу в Высшую школу кино и телевидения «Останкино», надев туфли на высоченных шпильках.