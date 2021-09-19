Михайлово чудо: что можно и что нельзя делать 19 сентября

Православные верующие 19 сентября отмечают праздник Михайлово чудо, названный так в честь архангела Михаила — одного из высших ангелов. Этот святой имеет также эпитет Архистратиг, то есть старший воин, предводитель, и часто изображается как главный борец против дьявола.

История праздника:

Михайлово чудо произошло в IV веке. Житель древнего государства Фригия на территории Малой Азии горевал, что его дочь с рождения немая. Однажды ему приснился архангел Михаил, который подсказал, чтобы девочка испила воды из целебного источника, расположенного в той местности.

Мужчина напоил ее и произошло чудо — впервые в жизни ребенок заговорил. В благодарность святому он возвел храм возле того источника, и впоследствии многие люди, испив этой воды, избавились от недугов.

Что нельзя делать 19 сентября:

Наши предки считали, что работать в Михайлов день нельзя, иначе за это бог накажет. Безусловно, в нынешние времена следовать такому поверию практически невозможно, но в любом случае не рекомендуется взваливать на себя слишком много дел. Луна, убывающая, а потому энергия человека постепенно снижается.

Что можно делать 19 сентября:

Сегодня принято обращаться к архангелу Михаилу с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Обостряется интуиция, а потому полезно проанализировать окружающих людей и разобраться — кто истинный друг, а кто только себя так называет. Контакты с начальством сулят успех.

Именины: Денис, Дмитрий, Всеволод, Андрей, Архип, Макар, Кирилл, Константин, и, конечно — Михаил. Среди представительниц прекрасного пола День ангела сегодня у обладательниц редкого имени — Фекла.

Также 19 сентября обычно определяли погоду на предстоящий сезон. Так, если листья осины ложатся на землю тыльной стороной вниз — зима будет теплая.

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