Пронзительный взгляд Эмили Ратаковски очаровал поклонников

Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram выложила видеоролик, на котором похвасталась перед подписчиками, самостоятельно нанесенным макияжем. 28-летняя американская модель эффектно позирует на кадрах, поправляя распущенные волосы и пронзительно смотрит в камеру.

«Вот небольшое видео. Я сама сделала себе макияж и прочувствовала это», — написала Эмили Ратаковски под публикацией.

Поклонники знаменитости, коих, к слову, насчитывается более 24 миллионов, пришли в восторг от образа модели, а в особенности от ее взгляда. Мужчины, как и всегда, не скупились на комплименты.

«Восхищаюсь твоей красотой», — написал юзер.

«Красотка!» — лаконично отреагировал фолловер.

«Нет слов, ты просто космос», — выразил свое восхищение поклонник.

«Просто идеальна!», — подытожил русскоязычный поклонник модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски показала свое детское фото с котенком.