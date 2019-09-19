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  4. Пронзительный взгляд Эмили Ратаковски очаровал поклонников

Пронзительный взгляд Эмили Ратаковски очаровал поклонников

, 5:01 Видео 41

Американская модель призналась, что самостоятельно нанесла себе макияж на лицо.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram выложила видеоролик, на котором похвасталась перед подписчиками, самостоятельно нанесенным макияжем. 28-летняя американская модель эффектно позирует на кадрах, поправляя распущенные волосы и пронзительно смотрит в камеру.

«Вот небольшое видео. Я сама сделала себе макияж и прочувствовала это», — написала Эмили Ратаковски под публикацией.

Поклонники знаменитости, коих, к слову, насчитывается более 24 миллионов, пришли в восторг от образа модели, а в особенности от ее взгляда. Мужчины, как и всегда, не скупились на комплименты.

«Восхищаюсь твоей красотой», — написал юзер.

«Красотка!» — лаконично отреагировал фолловер.

«Нет слов, ты просто космос», — выразил свое восхищение поклонник.

«Просто идеальна!», — подытожил русскоязычный поклонник модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски показала свое детское фото с котенком.

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