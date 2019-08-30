Эмили Ратаковски показала свое детское фото с котенком

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в сторис в Instagram свой детский снимок, на котором держит на руках котенка. На фотографии ей примерно десять лет. Увы, поклонники модели не смогли рассказать знаменитости о своих впечатлениях от столь милого фото из-за отсутствия возможности комментирования.

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Instagram @emrata

Известно, что детство Ратаковски прошло в Сан-Диего, но каждое лето она уезжала в Ирландию. Свою жизнь с модельным бизнесом она связала уже в 14 лет, подписав свой первый контракт с агентством Ford Models. Особенную популярность Эмили Ратаковски получила после съемок в клипе Blurred Lines Робина Тика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель шокировала подписчиков в Instagram своей волосатостью.