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  4. Опубликовано видео захвата мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

Опубликовано видео захвата мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

, 3:48 Видео 10

Ролик был выложен в Facebook главы пресс-службы Нацполиции Незалежной.

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Фото, видео: strana.ua, Iar.Trakalo

Видео захвата мужчины, который угрожал взорвать мост в Киеве 18 сентября, опубликовал в своем Facebook глава пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало. Кадры были сняты с дрона.

Во время задержания мужчины, взрывчатки при нем обнаружено не было. Однако в багажнике его автомобиля украинские полицейские нашли оружие и тубус от гранатомета. Для обезвреживания «подрывника» были задействованы все экстренные службы города. Позже мужчина сдался сам, пишет «Украинская правда».

До того, как его задержали, он успел выдвинуть требование к украинскому правительству — прекратить капитуляцию в Донбассе.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта».

Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ.

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