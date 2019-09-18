В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост. Украинский спецназ обезоружил злоумышленника, который в среду, 18 сентября, остановился рядом с одной из опор автомобильной части моста «Метро» с неопознанным предметом с кнопками в руках.
По предварительной информации, мужчину, захватившего мост, зовут Алексей Белько. Ему 42 года.
До того, как злоумышленника задержали, он успел выдвинуть требование к украинскому правительству — прекратить капитуляцию в Донбассе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готовит «пакет предложений» для жителей Донбасса.