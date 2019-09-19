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«Дать выход чувствам»: Джанабаева показала, как занимается боксом

, 12:38 Видео 293

Видео с тренировки певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева в свои 40 лет находится в отличной физической форме. А похвастаться стройной фигурой супруга Валерия Меладзе может, по ее словам, благодаря спорту.

Недавно певица опубликовала в своем Instagram видео с тренировки. На кадрах видно, как Альбина в боксерских перчатках энергично бьет по маленькой груше.

«Ну что ж, мы все знаем, что хорошая тренировка восстанавливает эмоциональное состояние, снимает напряжение, повышает тонус, помогает бороться со стрессом и хронической усталостью…» — написала певица.

Поклонники оценили видеоролик Джанабаевой и в очередной раз восхитились ее фигурой.

«Такая умничка, стимул для других!»

«Такая женственная даже в спортивной форме, очень красивая была бы спортсменка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал Альбина Джанабаева снялась в шубе на голое тело. Бывшая солистка «ВИА Гры» собрала букет комплиментов, опубликовав сексуальный ролик в соцсетях.

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