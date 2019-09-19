Олег Кувшинников официально вступил в должность губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сегодня, 19 сентября, официально вступил в должность. На торжественной церемонии он произнес слова присяги. Поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения региона и соблюдать российскую Конституцию, а также устав и законы Вологодской области.

«Мне оказано огромное доверие. Каждый голос, каждого избирателя, отданный за меня на выборах, очень важен для меня и для моей команды. И мы сделаем все зависящее, чтобы оправдать оказанное доверие», — заверил он жителей региона.

Олег Кувшинников руководит Вологодской областью с 2011 года. Жители региона снова выбрали его губернатором 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в должность вступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.