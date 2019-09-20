Пентагон пригрозил ударом по Калининграду

Пентагон разработал план по реакции на так называемую «российскую агрессию» в странах Европы, согласно которому военные США грозятся прорвать систему противовоздушной обороны Калининградской области. Такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, пишет Утро.ру.

Американский военачальник подчеркнул, что в Пентагоне полностью готовы ответить России «очень своевременно».

По его словам, если подобная агрессия будет зафиксирована, то Вашингтон приступит к ответным действиям с воздуха, земли, моря, космоса, а также применит атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

« Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить », — отметил он.

Вместе с тем, в последние дни многие покупатели американского оружия задумались о его надежности. 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии, которая находилась под защитой ПВО США, подверглась атаке дронов, что повлияло на весь мировой рынок энергоресурсов. В Минобороны РФ назвали причины «провала» американских ПВО.