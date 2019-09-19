В Минобороны назвали причины «провала» американских ПВО в Саудовской Аравии

В Министерстве обороны России назвали причины, по которым комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.

Комментируя произошедший инцидент, источник в оборонном ведомстве напомнил, что у северных границ Саудовской Аравии развернута мощнейшая система ПВО, пишет RT.

« Северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 — новейшие PAC-3 », — подчеркнули в Минобороны РФ, добавив что берега королевства в Персидском заливе защищают еще три эсминца ВМС США, оснащенные системами ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

Учитывая данные обстоятельства, нельзя принять слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что даже лучшие комплексы противовоздушной обороны дают «противоречивый результат», считают в оборонном ведомстве. Заявление американского политика было бы справедливо, если бы речь шла о единственном комплексе Patriot, а не мощнейшей системе, пояснил источник.

« Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами », — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак дронов в ночь на субботу, 14 сентября, произошли пожары.