В Минобороны назвали причины «провала» американских ПВО в Саудовской Аравии

В Министерстве обороны России назвали причины, по которым комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.
Комментируя произошедший инцидент, источник в оборонном ведомстве напомнил, что у северных границ Саудовской Аравии развернута мощнейшая система ПВО, пишет RT.
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Учитывая данные обстоятельства, нельзя принять слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что даже лучшие комплексы противовоздушной обороны дают «противоречивый результат», считают в оборонном ведомстве. Заявление американского политика было бы справедливо, если бы речь шла о единственном комплексе Patriot, а не мощнейшей системе, пояснил источник.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак дронов в ночь на субботу, 14 сентября, произошли пожары.