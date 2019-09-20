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  4. Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан — видео

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан — видео

, 12:22 Видео 238

Минобороны вновь ужесточило правила набора на срочную воинскую службу.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Сорокин Донат, Феоктистов Дмитрий, Ковалев Петр; www.globallookpress.com / Ulrich Zillmann

Военкоматы вскоре смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан. Согласно поправкам в Положение о воинском учете, разработанным в Минобороны, учетные карточки будут заводить не только на зарегистрированных в районе будущих призывников, но и на тех, кто фактически проживает на данной территории, сообщают «Известия».

Благодаря данному нововведению оборонное ведомство страны намерено покончить с основным способом уклонения от выполнения воинского долга перед государством. Другим аспектом станет шанс поступления в военные вузы тем, кто из-за проблем с регистрацией не имел такой возможности.

По информации источников издания, поправки должны вступить в силу в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября изменились правила призыва в армию.

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