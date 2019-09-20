Военкоматы вскоре смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан. Согласно поправкам в Положение о воинском учете, разработанным в Минобороны, учетные карточки будут заводить не только на зарегистрированных в районе будущих призывников, но и на тех, кто фактически проживает на данной территории, сообщают «Известия».

Благодаря данному нововведению оборонное ведомство страны намерено покончить с основным способом уклонения от выполнения воинского долга перед государством. Другим аспектом станет шанс поступления в военные вузы тем, кто из-за проблем с регистрацией не имел такой возможности.

По информации источников издания, поправки должны вступить в силу в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября изменились правила призыва в армию.